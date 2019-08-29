В Монако проходит жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, где стал известен один из соперников «Зенита».

Петербургский клуб сыграет в группе G с португальской «Бенфикой». Отметим, что «Зенит» уже играл с португальским клубом в Лиге Чемпионов на групповом этапе турнира 14/15. Также «Зенит» встречался с «Бенфикой» в плей-офф 1/8 финала Лиги Чемпионов в 2012 году и в 1/8 финала плей-офф в 2016 году.

Напомним, «Зенит» был посеян в первой корзине вместе «Ливерпулем», «Челси», «Барселоной», Баварией», Манчестер Сити», «Ювентусом» и «ПСЖ».

Кроме того, российские клубы не могут встретиться на групповом этапе. Разводятся по группам также клубы из России и Украины.

Другие пары пока выглдят выглядят так:

Группа А: «ПСЖ», «Реал»

Группа B: «Бавария», «Тоттенхэм»

Группа С: «Манчестер Сити», «Шахтер»

Группа D: «Ювентус», «Атлетико»

Группа E: «Ливерпуль», «Наполи»

Группа F: «Барселона», «Боруссия»

Группа H: «Челси», «Аякс»

Матчи первого тура ЛЧ состоятся 17-18 сентября.