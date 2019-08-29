В Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, где определился соперник «Локомотива» в группе.

Локомотив сыграет в группе D c туринским «Ювентусом», мадридским «Атлетико» и немецким «Байером»

Напомним, «Локомотив» был посеян в четвертой корзине вместе с бельгийским «Генком», турецким «Галатасараем», немецким «Лейпцигом», пражской «Славии», сербской «Црвеной Звездой», итальянской «Аталантой», французским «Лиллем».

Кроме того, российские клубы не могли встретиться на групповом этапе. Разводились по группам также клубы из России и Украины.

Другие пары выглядят так:

Группа А: «ПСЖ», «Реал», «Брюгге», «Галатасарай»

Группа B: «Бавария», «Тоттенхэм», «Олимпиакос», «Црвена Звезда»

Группа С: «Манчестер Сити», «Шахтер», «Динамо» (Загреб), «Аталанта»

Группа G «Зенит», «Бенфика», «Лион», РБ «Лейпциг»

Группа E: «Ливерпуль», «Наполи», «Зальсбург», «Генк»

Группа F: «Барселона», «Боруссия», «Интер», «Славия»

Группа H: «Челси», «Аякс», «Валенсия», «Лилль»

Матчи первого тура ЛЧ состоятся 17-18 сентября.