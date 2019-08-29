В Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, где стали известны все соперники «Зенита» по группе.

Петербургский клуб сыграет в группе G с португальской «Бенфикой», французским «Лионом» и немецким «Лейпцигом.

Отметим, что «Зенит» уже играл со всеми командами в своей еврокубковой историей.

С португальским клубом в Лиге Чемпионов на групповом этапе турнира 15/16. Также «Зенит» встречался с «Бенфикой» в плей-офф Лиги Чемпионов в 2012 году, когда уступил португальцам по сумме двух встреч. Проиграл «Зенит» «Бенфике» и в плей-офф 1/8 финала в 2016 году.

«Зенит» пересекался и с «Лионом» в сезоне 15/16 — на групповом этапе, когда занял первое место.

Еще один соперник — немецкий «Лейпциг». С ним играла команда Роберто Манчини в 1/8 финала Лиги Европы в 2018 году.

Другие пары выглядят так:

Группа А: «ПСЖ», «Реал», «Брюгге», «Галатасарай»

Группа B: «Бавария», «Тоттенхэм», «Олимпиакос», «Црвена Звезда»

Группа С: «Манчестер Сити», «Шахтер», «Динамо» (Загреб), «Аталанта»

Группа D: «Ювентус», «Атлетико», «Байер», «Локомотив»

Группа E: «Ливерпуль», «Наполи», «Зальсбург», «Генк»

Группа F: «Барселона», «Боруссия», «Интер», «Славия»

Группа H: «Челси», «Аякс», «Валенсия», «Лилль»

Матчи первого тура ЛЧ состоятся 17-18 сентября.