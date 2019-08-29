Какое-то наваждение находит на «Зенит» при жеребьевке группового этапа. Петербургский клуб уже семь лет каким-то чудом проходит мимо топ-команд при жеребьевке своего квартета.

Ни разу не было и вот опять: «Зенит» встретится с «Бенфикой», с «Лионом» и «Лейпцигом». Очень ровная группа, из которой можно как легко выбраться в плей-офф, так и с треском провалиться.

С такими командами каждая команда может отнять очки у каждой в любой игре. Нечто похоже «Зенит» уже проходил в сезоне 14/15 («Бенфика», «Байер», «Монако») и 15/16 — “Лион», «Валенсия» и «Гент»). Это были оба турнира «Зенита» с Андре Виллаш-Боашем во главе. Один раз получилось занять первое место, а в сезоне 14/15 – выйти в плей-офф не удалось

Похожий вариант был и у Спаллетти в сезоне 11/12 — «Порту», «Шахтер» и АПОЭЛЬ. Тогда «Зенит» впервые вышел из группы Лиги Чемпионов.

Еще одна особенность «Зенита» при жеребьевке — постоянное пересечение с клубами против которых раньше уже играли. Со всеми тремя («Бенфикой», с «Лионом» и «Лейпцигом») «Зенит встречался не слишком давно. А в случае с «Бенфикой» было сразу несколько встреч.

В 2012-м «Зенит» Спаллетти пересекся с «Бенфикой» на стадии 1/8 финала Лиги Чемпионов. Дома победили благодаря голу Семака — 3:2. Дома уступили со счетом 0:2.

В следующий раз встретились с «Бенфикой» через два года — на групповом этапе турнира 14/15. В гостях тогда выиграли со счетом 2:0, забив дважды в первом тайме. А на «Петровском» выиграли 1:0.

Наконец, недавно встретились в плей-офф 1/8 финала Лиги Чемпионов в 2016 году. Проиграли на последних минутах в Лиссабоне — 0:1. А затем уступили 1:2 и в Петербурге.

С «Лионом» Зенит» пересекался в сезоне 15/16 – та команда Виллаш-Боаша браво прошлась по групповому этапу. «Зенит» благодаря связки Дзюба-Халк выиграл оба матча — во Франции и в Петербурге.

С «Лейпцигом» сыграла команда Роберто Манчини. В 2017-м году команды пересеклись на стадии 1/8 финала Лиги Европы. В Германии уступили со счетом 1:2, а дома сыграли вничью 1:1, вылетев из турнира.

Со всеми придется сыграть еще раз, выполнив работу над ошибками. «Зенит» соскучился по грандам, но снова получает команды равные по статусу.