Нападающий «Зенита» Артем Дзюба подвел итоги жеребьевки Лиги Чемпионов. На групповом этапе «Зенит» сыграет с «Бенфикой», «Лионом» и РБ Лейпциогом». «Локомотив» встретится с «Ювентусом», «Атлетико» и «Байером».

Дзюба отметил, что в сравнении с группой «Локомотива», у «Зенитом» удачная группа. А в целом, Дзюба считает, что соперники не очень удобные.

«Лион», «Бенфика», «РБ Лейпциг» — все команды неприятные, со всеми «Зенит» играл. Тяжелая группа без явного фаворита, но и без явного аутсайдера, поэтому «будем посмотреть», как говорится», — приводит слова Дзюбы официальный сайт «Зенита».

Дзюба отметил, что несмотря на то, что со всеми командами «Зенит» уже играл, это не даст никакого преимущества. Так Артем оказался разочарован, поскольку очень хотел мадридский «Реал».

«Я очень хотел «Реал», честно. Это моя любимая команда, очень ждал ее. В этом плане «Локомотиву» повезло — они увидят такие стадионы и таких соперников. Зато у нас есть шанс выйти из группы», — отметил Дзюба.

Первый матч на групповом этапе «Зенит» сыграет 17-18 сентября.