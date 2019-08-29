Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Чемпионов. «Зениту» достались старые знакомые — «Бенфика», «Лион» и «Лейпциг».

Семак отметил ощущение дежавю — со всеми командами «Зенит» уже встречался. Посетовал на немецкий клуб, отметив, что даже Клопп не хотел пересекаться с «Лепцигом» — настолько крепкая это команда.

«Мы понимаем наш уровень и, конечно, нам будет очень сложно. Группа абсолютно непредсказуемая, любая команда может выйти с первого места. Мы не очень рады такому жребию, но все остальные команды наверняка рады были получить «Зенит» из первой корзины», — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

Семак отметил, что не может выделить фаворита в группе. По словам тренера, из третьей и четвертой корзины «Зениту» достались наиболее сложные соперники. Каждая из команд имеет ощутимый вес в Европе — «Зениту» будет очень и очень сложно.