Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин оценил жеребьевку группового этапа Лиги чемпионов. «Локомотиву» досталась «группа смерти» с «Атлетико», «Ювентусом» и «Байером».

Семин отметил жеребьевку — досталась очень интересная и мощная группы. С «Ювентусом», по словам Семина, играли очень давно. А вот «Атлетико» — очень хорошо знают.

«У меня есть желание взять реванш у Симеоне», — приводит слова Семина «Чемпионат».

Напомним, что «Локомотив» встречался с «Атлетико» Диего Симеоне на стадии 1/8 финала Лиги Европы в 2018 году. Оба матча команда Юрия Семина крупно проиграла — 1:5 и 0:3.