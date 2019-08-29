Бразильский новичок «Зенита» Малком оценил результаты жеребьевки для «Зенита». Петербургской команде достался французский «Лион» против которого Малком играл, выступая за «Бордо»,

«Мне везло всякий раз, когда доводилось играть против него — я забивал «Лиону» в каждом матче. Надеюсь, везение продолжится, и я сделаю это снова. Или кто-то из моих партнеров — для меня важнее всего командная победа и выход из группы», — цитирует Малкома официальный сайт «Зенита».

Малком отметил, что ему хочется скорее вернуться в строй, что помочь команде и показать всем, на что способен «Зенит». Бразилец считает, что соперники «Зенита» сильны, но Малком сказал, что «Зенит» собирается набирать очки на выезде и побеждать дома. Новичок рассчитывает на поддержку болельщиков.

Малком пока травмирован — футболист получил травму в выездном матче с «Динамо» и выбыл на шесть недель.