Бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос оценил результаты жеребьевки группового этапа для «Зенита». Одним из соперников команды Сергея Семака стал «РБ Лейпциг» — клуб, который хорошо знает Сантос, поскольку выступал в немецкой Бундеслиге.

«Хорошая вышла группа, правда? Теперь хочется, чтобы и турнир для нас получился отличным», — цитирует Сантоса официальный сайт «Зенита».

По словам Дугласа Сантоса, «Лейпциог — очень серьезный противник. «Гамбург» Сантоса встречался с ним в полуфинале Кубка Германии — это организованная команда с очень сильными исполнителями. Сантос отметил принципиально матчей против «Лейпцига», поскольку он хорошо знает эту команду и может больше помочь «Зениту».