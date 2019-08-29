Капитан «Зенита» Бранислав Иванович подвел итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов для петербургского клуба. «Зенит» в группеу G сыграет с «Бенфикой», «Лионом» и «РБ Лейпциг».

Иванович отметил, что это очень тяжелая группа, без явных фаворитов. Шансы пробиться в плей-офф есть у каждого клуба. Иванович отметил, что надеется, что все сложиться для команды успешно.

Иванович рассказал, что есть желание вернуть должок «Лейпцигу», который потерял двух-трех игроков с момента последней встречи с «Зенитом».

Верим в себя, за счёт желания и амбиций должны достигать результатов, — приводит слова Ивановича официальный сайт «Зенита».

«Зенит» встречался с «Лейпцигом в 2017 году в 1/8 финала Лиги Европы в 2017 году, уступив немецкому клубу по сумме двух встреч.