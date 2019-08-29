Российская теннисистка Маргарита Гаспарян не смогла выйти в третий круг Открытого чемпионата США. В игре 1/32 финала US Open 61-я ракетка планеты Гаспарян в двух сетах проиграла представительнице Великобритании Йоханне Конте, которая посеяна на турнире под 16-м номером.

Игра продолжалась всего 56 минут. Гаспарян смогла взять у британки только один гейм, уступив со счетом 1:6, 0:6. Конте играла практически безошибочно, а у Гаспарян игра явно не задалась.

В третьем круге турнира серии Большого шлема Конта сыграет с победительницей матча между Екатериной Александровой из России и китаянкой Чжан Шуай.