Московский «Спартак» уступил на своем поле португальской «Браге» со счетом 1:2. Команда Олега Кононова покидает Лигу Европы — в первой игре в Португалии красно-белые также уступили со счетом 0:1.

«Спартак» пропустил два гола от «Браги» в концовке первого тайма в матче в Москве. Дубль оформил Рикарду Орта. «Спартак» забил год под конец матча — отличился Зелимхан Бакаев.

Таким образом, «Спартаку» не удалось преодолеть сито квалификации Лиги Европы. На групповом этапе турнира Россию будут представлять только два клуба — «Краснодар» и ЦСКА.

В ближайшее воскресенье «Спартаку» предстоит матч чемпионата России с «Зенитом». Игра состоится 1 сентября в Москве.