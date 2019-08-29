Аргентинский нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси оценил соперников «Зенита» по групповому этапу Лиги Чемпионов. По словам аргентинца, он с нетерпением ждет дебюта в турнире.

Дриусси отметил, что «Зениту» достались сильные соперники, потому что других в Лиге Чемпионов не бывает. По словам Дриусси, все будет зависеть от «Зенита» — от настроя и подготовки. Дриусси поставил цель выйти из группы и достойно провести турнир.

«Для меня это будет один из самых приятных моментов в жизни, потому что сыграть в этом турнире — моя мечта. С нетерпением жду ее исполнения», — приводит слова Дриусси официальный сайт «Зенита».

Дриусси также отметил, что они с игроками «Зенита» обсудили прошлый негативный опыт игры с «Лейпцигом», когда проиграли немецкой команде в 1/8 Лиги Европы в 2017 году.