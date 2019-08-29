«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе нападающего Алексиса Санчеса в «Интер» на правах аренды. Чилиец проведет ближайший сезон в чемпионате Италии в команде Антонио Конте, которая также выступает в Лиге Чемпионов. Аренда рассчитана до 30 июня 2020 года.

Отметим, что зарплата Алексис Санчеса в «Манчестере» составляет двенадцать миллионов евро в год. «Интер» будет выплачивать Санчесу только пять миллионов евро. «МЮ» заплатит остальную сумму в семь миллионов.

За «Манчестер Юнайтед» 30-летний вингер в общей сложности сыграл 45 матчей, в которых забил пять голов и сделал девять результативных передач.