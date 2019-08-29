Россиянин Даниил Медведев, имеющий пятый номер посева на Открытом чемпионате США, в игре второго круга выиграл у представителя Боливии Уго Дельена со счетом 6:3, 7:5, 5:7, 6:3. Это была первая победа над Уго в карьере Медведева.

Встреча продолжалась два часа сорок пять минут. За это время Медведев сделал 16 подач навылет, пять двойных ошибок и сделал девять брейк-пойнтов из 26. У Дельена ни одного эйса, он не сделал ни одной двойной ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 14.

За выход в следующий круг россиянин сыграет с победителем встречи второго круга между испанцем Фелисьяно Лопесом и японцем Йосихито Нисиокой.

Отметим, что действующим победителем US Open является Новак Джокович. В финале прошлогоднего розыгрыша серб выиграл у аргентинца Хуана-Мартина дель Потро — 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.