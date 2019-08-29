Стал известен календарь матчей «Зенита» на групповом этапе Лиги Чемпионов, где команда Сергея Семака сыграет с португальской «Бенфикой», французским «Лионом» и немецким «Лейпцигом».

Старт турнира «Зениту» предстоит взять во Франции — 17 сентября команда Семака сыграет с «Лионом». 2 октября «Зенит» проведет первый матч на своем стадионе — в соперниках будет португальская «Бенфика».

23 октября «Зенит» сыграет выездной матч с «Лейпцигом», с которым также сыграет в Петербурге 5 ноября. 27 ноября «Зенит» примет «Лион», а завершит групповой этап 10 декабря, когда сыграет в Лиссабоне с «Бенфикой».

Напомним, жеребьевка Лиги Чемпионов состоялась в четверг, 29 августа.