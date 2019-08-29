Главные новости четверга на Nevasport — для тех, кто пропустил самое сочное.

«Спартак» покинул Лигу Европы

Команда Олега Кононова не справилась с «Брагой», проиграв и второй матч португальскому клубу уже на своем поле. «Брага» огорошила кононовцев двумя забитыми мячами в первом тайме. И это несмотря на то, что по ходу этого отрезка игры лишилась двух футболистов из-за травмы. «Спартак» отыграл один гол в концовке встречи благодаря голу Бакаева, но это было уже никому не нужно. «Мясные» сосредоточатся на внутреннем первенстве, где смогут играть в более простом графике.

«Зенит» и «Локомотив» получили соперников в группе Лиги Чемпионов

Команда Сергея Семака снова не получила в группу топ-клуб. В этот раз выдались все старые знакомые — «Бенфика», с которой пересекались уже три раза, «Лион» и «Лейпциг», встречавшиеся по разу. «Локомотиву» должны были попадаться гранды, они и попались — «Ювентус», «Атлетико» и «Байер». «Зенит» свой первый матч проведет во Франции против «Лиона» 17 сентября.

Гогуа пополнил состав ЦСКА

Московский клуб усилился защитником «Тамбова» Седриком Гогуа, который всего два месяца назад оформил своей переезд в Тамбов. Ранее Гогуа числился в «СКА-Хабаровске», а также выступал в Латвии. Гогуа является клиентом Дмитрия Селюка, который прочит ивуарийу карьеру в топ-клубе. За «Тамбов» Гогуа сыграл только пять матчей.

Медведев вышел в третий круг US Open

Российский теннист впервые в карьере обыграл теннисиста из Боливии Уго Дельена со счетом 6:3, 7:5, 5:7, 6:3. В игре Медведев неплохо подавал, выполнив 16 эйсов. За выход в следующий круг россиянин сыграет с победителем встречи второго круга между испанцем Фелисьяно Лопесом и японцем Йосихито Нисиокой.

Россия вышла в 1/8 финала чемпионата Европы

Женская сборная России по волейболу добыла четвертую победу на чемпионате Европы. В игре пятого тура турнира в группе D команда Вадима Панкова разгромила хозяек Евро — команду Словакии. Встреча завершилась в трех партиях со сетом 3:0 (25:14, 25:9, 25:12). До этого сборная Россия одержала три победы. В активе подопечных Панкова победы над командами Беларуси, Швейцарии и Испании и уступила сборной Германии (2:3).