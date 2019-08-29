В Москве скоропостижно скончалась Людмила Шалашова — член тренерской группы Этери Тутберидзе в «Самбо-70» и мама хореографа Даниила Глейхенгауза.

Об этом сообщается в «Инстаграме» группы Тутберидзе. «Еще вчера она была на катке и работала. Приносим свои глубокие соболезнования. Слова бессильны», — говорится в сообщении.

Ранее Людмила Шалашова была балериной в Большом театре, затем присоединилась к группе Тутберидзе, куда пришла вслед за сыном.

Напомним, в 2010 году не стало отца Глейхенгауза Марка Самуиловича.

Спортсмены, работавшие с Шалашовой, выражают свои соболезнования. Ученик «Самбо-70» Георгий Куница отметил, что работал с Людмилой Борисовной еще в детстве, когда ему было 9 лет.