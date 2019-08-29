Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в третий круг Открытого чемпионата США. Он встречался с французом Жилем Симоном, который снялся по ходу встречи.

Рублёв уверенно выиграл первый сет со счётом 6:2, сделав две подачи навылет. После того, как стартовал второй сет, Симон отказался завершать игру из-за повреждения. Француз не сделал ни одного эйса, но и не допустил ошибок на подаче. Рублёв успел сделать две двойные.

Следующим соперником россиянина станет победитель противостояния Антуан Хон (Франция) — Ник Кирьос (Австралия).

Напомним, в первом круге Рублёв выбил из борьбы восьмую ракетку мира Стефаноса Циципаса, одержав победу в сложнейшем четырехчасовом матче.

Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.