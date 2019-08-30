Российские фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов стали первыми в короткой программе на этапе серии Гран-при среди юниоров в Лейк-Плэсиде.

Панфилова и Рылов исполнили программу безошибочно и набрали 68,21 балла, обогнав ближайших преследователей почти на 10 пунктов. Вторыми стали Ксения Ахантьева и Валерий Колесов, за показ короткой программы они набрали 58,66 балла. На третьем месте также расположилась пара из России. Набрав 55,68 балла, Роман Плешков и Алина Пепелева заняли промежуточное третье место.

Показ произвольных программ состоится завтра, 31 августа, в 19:40 по московскому времени.

Сегодня, 30 августа, с короткой программой выступят девушки, а также ритмический танец покажут пары. С соревнованиях танцевальных пар от России будут выступать Екатерина Андреева/Иван Десятов и Диана Дэвис/Глеб Смолкин. В соревнованиях девушек выступит только Анастасия Тараканова, поскольку у Ксении Синицыной возникли проблемы с документами и она не смогла полететь в США.