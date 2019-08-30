Дочь бывшего главного тренера «Барселоны» и сборной Испании Луиса Энрике Ксана умерла из-за остеосаркомы — рака кости — в возрасте 9 лет. Об этом сообщил сам специалист в своем «Твиттере».

В своем обращении Энрике поблагодарил всех врачей и медперсонал больниц, в которых находилась его дочь, а также всех тех, кто проявил понимание и деликатность, не распространяясь о болезни.

«Ксана, мы будем скучать по тебе, но мы будем помнить тебя каждый день нашей жизни и надеяться, что мы снова встретимся. Ты будешь путеводной звездой нашей семьи», — обратился к ушедшей дочери тренер.

В июне 2019 года Луис Энрике официально покинул пост главного тренера сборной Испании, однако точная причина этого не была известна публике. О болезни дочери он узнал в конце марта, и после этого не присутствовал на нескольких матчах сборной по семейным обстоятельствам.