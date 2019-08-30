Российская теннисистка Екатерина Александрова вылетела с US Open во втором круге турнира, уступив китаянке Чжан Шуай.

Встреча продлилась около двух с половиной часов и заняла три сета. Александрова уступила Чжан Шуай со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 3:6. Первый сет россиянка проиграла на тай-брейке. На счету Александровой в матче три эйса, четыре двойных ошибки и пять успешных брейк-пойнтов. Её соперница из Китая подала навылет шесть раз, в два раза чаще ошибалась при подаче (8 ошибок) и реализовала 9 брейков, имея 14 возможностей.

В третьем круге Открытого чемпионата США по теннису Чжан Шуай сыграет против представительницы Великобритании Йоханны Конты. Китаянка имеет 33-й номер посева, Конта — 16-й.

Общий призовой фонд Открытого чемпионата США по теннису составляет более 57 миллионов долларов.