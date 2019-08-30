Калинская проиграла Анн и покинула US Open

Российская теннисистка Анна Калинская покинула розыгрыш Открытого чемпионата США по теннису, уступив в матче второго круга против американки Кристи Эрим Анн.

Встреча продлилась около полутора часов и заняла два сета, счет по партиям 6:2, 6:3 в пользу представительницы США. На счету Калинской три эйса и четыре двойных ошибки, Анн также подала навылет три раза и четыре раза ошиблась при подаче.

За весь матч Анна Калинская успешно реализовала три из семи имевшихся брейк-пойнтов. Кристи Анн также реализовала чуть менее половины — семь из пятнадцати брейков. Калинская сумела отыграть семь матчболов, однако это не помогло ей повернуть встречу в свою пользу.

В следующем раунде Кристи Эрим Анн сыграет с представительницей Латвии Еленой Остапенко.