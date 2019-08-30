Российский хоккеист «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о том, почему он помогает пожилым людям.

Слова хоккеиста приводит портал РИА Новости. «У меня аж слезы на глазах… Иногда вижу бабушку, дедушку или больного кого-то… Мне их жалко просто», — рассказал Панарин, добавив, что такое его поведение не является понтом, а пять тысяч, отданные нуждающемуся, ему погоды не сделают.

«Я лучше в экономе полечу, но зато смогу вот так вот помочь. А сколько им счастья… Они потом вслед кричат такие слова… Мы уже убегаем от них с Алисой. Чтобы не реветь», — заключил Панарин.

Также Артемий Панарин заявил, что считает стремление помогать нормальным, а также отметил, в чем ему улыбнулась удача: «Мне реально повезло, что хоккей хорошо оплачивается».

Напомним, Артемий Панарин в это межсезонье стал игроком «Нью-Йорк Рейнджерс», подписав рекордный контракт с зарплатой в 12 миллионов долларов в год.