Панарин: Врубал видосы с Малкиным, Овечкиным, Дацюком, вдохновлялся ими

Российский хоккеист Артемий Панарин рассказал о том, чего он мечтал добиться в детстве, играя в хоккей в академии подольского «Витязя».

В интервью порталу РИА Новости Панарин рассказал, что его цели становились масштабнее постепенно. «В детстве я мечтал посидеть на лавке с взрослыми мужиками в Суперлиге. И чтобы меня сфоткали с ними», — отметил Панарин, добавив, что СКА был пределом его мечтаний, а о переезде в Америку он не имел права думать.

После перехода в СКА Панарин начал активно тренироваться и бросил пить, поскольку у него были высокие цели. «Я горел этим: приходил домой — включал видео, анализировал. Выходил на лед — отрабатывал. Ну и все: у меня получилось», — заключил спортсмен.