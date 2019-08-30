После победы над "Порту". Фото: официальный сайт ФК "Краснодар"

После победы над "Порту". Фото: официальный сайт ФК "Краснодар"

Российские футбольные клубы ЦСКА и «Краснодар» сегодня, 30 августа, узнают, с кем им придется сыграть на групповом этапе Лиги Европы сезона-2019/20.

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы пройдет в Монако в «Гримальди-Форуме». Начало назначено на 14:00 по московскому времени.

«Краснодар» оказался во второй корзине, ЦСКА — в первой. Украинские и Армейскому клубу точно не попадутся в соперники такие клубы, как английские «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», испанская «Севилья», итальянские «Рома» и «Лацио», немецкий «Вольфсбург», украинское «Динамо» (Киев), турецкий «Бешикташ», португальские «Порту» и «Спортинг», швейцарский «Базель».

Краснодару точно не попадутся такие клубы, как ПСВ, «Селтик», «Гент», «Брага», «Копенгаген», АПОЭЛ, «Янг Бойз», «Астана», «Лудогорец», «Айнтрахт» и менхенгладбахская «Боруссия», поскольку они в одной корзине.

Ранее своих соперников по групповому этапу Лиги чемпионов узнали «Зенит» и «Локомотив«.