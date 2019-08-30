Фанатское объединение болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» отреагировало на неудачное выступление команды в квалификационных матчах Лиги Европы против «Браги».

В официальном «Инстаграме» объединения «Фратрия» появилась фотография с матча на «Открытие-Арене».

«Это конец. «Спартак» второй раз проиграл «Браге» и вылетел из Лиги Европы… Сегодня команда победы не заслужила», — говорится в заявлении, также фанаты отметили, что на протяжении 80 минут матча у игроков не было эмоций и желания.

«Еврокубки откладываем до будущего», — заключили фанаты «Спартака».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Спартак Москва/ Spartak Moscow (@fratria) 29 Авг 2019 в 12:10 PDT

Напомним, вчера, 29 августа, «Спартак» проиграл и ответный матч в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу португальцев, общий счет в противостоянии 3:1 — в пользу «Браги».