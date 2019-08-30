Российский боец UFC Абубакар Нурмагомедов станет участником турнира UFC в Москве в ноябре 2019 года. Информацию об этом сообщает агентство ТАСС.

Соперником Абубакара Нурмагомедова станет немецкий боец Давид Завада. Представители команды спортсмена из Германии уже подтвердили, что этот бой состоится на турнире UFC в Москве.

Турнир UFC в Москве пройдет 9 ноября и станет третьим по счету мероприятием промоушена, который проводится на территории России. Ранее турнир UFC прошел в Москве в сентябре 2018 года, а в апреле 2019 года соревнования прошли в Санкт-Петербурге.

Абубакар Нурмагомедов является двоюродным братом другого российского бойца UFC, чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова. На счету кузена чемпиона UFC 15 побед в смешанных единоборствах, также два поединка Абубакар Нурмагомедов проиграл и один завершил вничью. Его соперник из Германии Завада одержал на одну победу больше, но проигрывал пять раз.