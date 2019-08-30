Российская фигуристка Евгения Медведева отреагировала на критику фанатов по поводу ее обновленного имиджа.

Спортсменка выложила в «Инстаграм» фотографии с новом цветом волос, Медведева покрасилась в красный цвет. Одна из подписчиц агрессивно прокомментировала фото: «Нафига ты в рыжий покрасилась? Тебе не идёт». Фигуристка обратила внимание на комментарий и ответила: «Но это же красный…». Реплику Медведевой отметили лайком более 700 человек.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @lisaveta.me попросила больше фото Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj) 28 Авг 2019 в 5:09 PDT

Напомним, ранее Евгения Медведева была официально назначена послом олимпийской сборной России на Летних играх в Токио. Об этом было объявлено на пресс-конференции вместе с главой Олимпийского комитета России Станиславом Поздняковым.