В первые наполовину осенние выходные петербуржцев порадует хорошая погода. Так что нет смысла сидеть дома — лучше провести выходные спортивно. Где это можно сделать — в традиционной подборке от Nevasport.

Первенство России по парусному спорту в международных классах

Когда: до 1 сентября

Где: Яхт-клуб Санкт-Петербурга

Главные всероссийские соревнования юниоров проводятся в шести классах: «Лазер 4,7», «420», «29-й», «Техно», «RS:X» и «Накра 15». В регате примут участие более 250 юных спортсменов в возрасте от 11 до 20 лет. За победу сразятся не только представители ведущих парусных школ северной столицы, но и титулованные гонщики из Москвы, Мелеуза, Сочи, Севастополя, Владивостока, Тольятти, Геленджика и других парусных центров страны.

По итогам соревнований будут определены составы сборных команд в соответствующих классах, которые представят Россию на международных регатах в 2020 году. Гонки стартуют в 12:00 мск.

Турнир «Невские надежды»

Когда: 31 августа, 10:00 мск.

Где: поле Школы футбольного мастерства «Невский фронт»

Традиционный благотворительный турнир по футболу среди команд детских домов «Невские надежды» соберет 20 участников — команд из детдомов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Кубок Санкт-Петербурга по практической стрельбе из карабина

Когда: до 1 сентября

Где: спортивно-стрелковый клуб «Невский»

Медали разыграют в 18 видах упражнений более 100 участников, среди которых – действующие члены IPSC, победители и призеры международных соревнований, в том числе чемпионата мира по стрельбе из карабина.

Просмотр матча «Спартак» — «Зенит»

Когда: 1 сентября, 19:00 мск

Где: «Газпром Арена»

В воскресенье на главном футбольном стадионе Петербурга пройдет уникальное мероприятие — День гимна. Акция станет самым массовым живым исполнением гимна России в истории. Сразу после нее на больших экранах «Газпром Арены» можно будет посмотреть матч «Спартак» — «Зенит» — ключевую игру восьмого тура РПЛ.