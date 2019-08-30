На трассе «Спа-Франкоршам» сегодня, 30 августа, пройдет первая свободная практика в рамках 13-го этапа чемпионата мира по кольцевым автогонкам «Формула-1» — Гран-при Бельгии.

Начало тренировки запланировано на 12:00 по московскому времени. Прямую трансляцию первой свободной практики на Гран-при Бельгии можно будет посмотреть здесь:

Следующая практика пройдет сегодня, 30 августа, во второй половине дня. Начало запланировано на 16:00 по московскому времени.

На данный момент лидером личного зачета пилотов идет представитель «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон, на втором месте располагается его напарник по команде Валттери Боттас из Финляндии. Замыкает тройку лидеров гонщик «Ред Булла» голландец Макс Ферстаппен.

Отметим, что российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят уже получил штраф на Гран-при Бельгии, поскольку на его машине была произведена замена силовой установки.