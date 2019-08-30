Женская сборная России по волейболу узнала первого соперника в плей-офф на чемпионате Европы по волейболу.

В рамках 1/8 финала турнира россиянки сыграют против представительниц Бельгии. Россия заняла второе место в группе D, поэтому в соперницы сборной достался коллектив, финишировавший третьим в группе C.

На групповом этапе подопечные Вадима Панкова обыграли такие сборные таких стран, как Белоруссия, Швейцария, Испания и Словакия. Первое место в группе занял Германия, которой россиянки уступили со счетом 2:3.

Матч между Россией и Бельгией состоится в воскресенье, 1 сентября. Поединок также пройдет в Братиславе, Словакия, на «Словнефт-Арене».

При успешном прохождении в следующий раунд плей-офф российские волейболистки встретятся с победителем пары Италия — Словакия.