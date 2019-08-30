Российский хоккеист Артемий Панарин рассказал об инциденте в интернате подольского «Витязя», после которого он мог закончить с хоккеем.

В интервью порталу РИА Новости Панарин рассказал, что однажды напился водки с ребятами на год старше, которые занимались в «Витязе». «Пригубили чуть-чуть. Я-то вообще первый раз попробовал. Умотало в хлам, как и моего друга. Надуробасившись, пошли в сторону базы», — поведал хоккеист, добавив, что после этого произошел случай в интернате.

«Дверь друга не открывается — соседи ушли. Он не может зайти: лежит на полу и долбит рукой в дверь. Зачем — чёрт его знает, понятно же, что за ней никого не было. Чтобы не кидать его одного, ложусь рядом. И мы вместе долбим. Хотя могли спокойно протрезветь, а потом отмазаться: «Попробовали пивка», — заключил хоккеист, отметив, что после того случая его выгнали, однако приехал его дед и уговорил оставить талантливого спортсмена.

Напомним, сейчас Артемий Панарин является игроком «Нью-Йорк Рейнджерс».