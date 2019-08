Бывший американский баскетболист и комментатор Шакил О’Нил провел забавный эксперимент. Экс-спортсмен решил сесть за руль компактного автомобиля Smart.

Рост О’Нила составляет около 216 сантиметров, а его вес приближается к отметке в 150 килограмм. Габариты выбранной машины не подходят для него, однако спортсмен все же поместился в автомобиль полностью, закрыл дверь и смог начать движение.

.@SHAQ is way too big for the Smart car 🤣

(via @adamglyn) pic.twitter.com/zoLs1InrkW

