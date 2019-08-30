Бывший американский баскетболист и комментатор Шакил О’Нил провел забавный эксперимент. Экс-спортсмен решил сесть за руль компактного автомобиля Smart.
Рост О’Нила составляет около 216 сантиметров, а его вес приближается к отметке в 150 килограмм. Габариты выбранной машины не подходят для него, однако спортсмен все же поместился в автомобиль полностью, закрыл дверь и смог начать движение.
.@SHAQ is way too big for the Smart car 🤣
(via @adamglyn) pic.twitter.com/zoLs1InrkW
— Bleacher Report (@BleacherReport) August 29, 2019
Шакил О’Нил является четырехкратным чемпионом НБА, также он является олимпийским чемпионом игр в Атланте 1996 года и чемпионом мира 1994 года. За свою карьеру в НБА О’Нил играл за такие клубы, как «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». Наибольшего успеха баскетболист добился в «Лейкерс».