Бывший американский баскетболист и комментатор Шакил О’Нил провел забавный эксперимент. Экс-спортсмен решил сесть за руль компактного автомобиля Smart.

Рост О’Нила составляет около 216 сантиметров, а его вес приближается к отметке в 150 килограмм. Габариты выбранной машины не подходят для него, однако спортсмен все же поместился в автомобиль полностью, закрыл дверь и смог начать движение.

Шакил О’Нил является четырехкратным чемпионом НБА, также он является олимпийским чемпионом игр в Атланте 1996 года и чемпионом мира 1994 года. За свою карьеру в НБА О’Нил играл за такие клубы, как «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». Наибольшего успеха баскетболист добился в «Лейкерс».