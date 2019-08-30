Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал о том, чего он ждет от матча против россиянина Андрея Рублева в третьем круге Открытого чемпионата США.

В интервью официальному сайту US Open Кирьос заявил, что считает Рублева очень хорошим теннисистом с большим будущим. «Он молодой, бесстрашный игрок, который в последние пару недель выступает отлично. Он одержал победу над Роджером», — заявил австралиец, отметив победу Рублева над Федерером на «Мастерсе» в Цинциннати.

«Я не буду слишком много думать об этой игре. У меня впереди матч в паре», — отметил Кирьос, добавив, что предыдущий его поединок с Рублевым в Москве вышел очень тяжелый, поэтому и сейчас будет нелегко.

Поединок Рублева и Кирьоса запланирован на 31 августа.