Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, в каком состоянии сейчас находится нападающий клуба Себастьян Дриусси и оценил загруженность «Спартака».

На предматчевой пресс-конференции Семак заявил, что отсутствие загруженности в квалификации еврокубков не будет сильным преимуществом для «Зенита».

«В таком же режиме мы были в прошлом году. Это не отражается на нахождении команды в той или иной части турнирной таблицы. Лучше чаще играть, чем больше тренироваться», — заявил главный тренер.

По словам Семака, решение об участии в матче Себастьяна Дриусси будет принято после тренировки с командой. «Шанс есть, сегодня мы посмотрим, он проведет занятие в общей группе, будем решать по его состоянию», — заявил Семак.

Напомним, матч 8-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» пройдет 1 сентября, в воскресенье.