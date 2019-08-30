Полузащитник «Зенита» колумбиец Вилмар Барриос заявил, что будет рад забить «Спартаку».

«Очень надеюсь, что удастся повторить, всегда нравится забивать голы, особенно в матчах такого уровня, если получится забить — буду очень рад», — заявил он в ходе предматчевой конференции накануне матча «Спартак» — «Зенит». Напомним, гол «Спартаку» стал первым в РПЛ для Барриоса.

По его словам, «Спартак» — достаточно сложный соперник: «Соперник к тому же играет дома, будет стараться навязать нам свою игру. Наша задача — заблокировать все эти попытки, чтобы привезти победу домой». При этом футболист уверен, что неважно, как «Спартак» вчера играл с «Брагой» (проиграл 1:2 и вылетел из Лиги Европы).

«Нам сейчас важнее не то, как играл «Спартак», а то, как будем играть мы — от этого все будет зависеть», — заявил Барриос.

Что касается вчерашней жеребьевки Лиги чемпионов, то Барриос заявил, что слабых соперников там в принципе нет.

«Не думаю, что есть слабые соперники. У каждой команды, которая вышла в групповой этап ЛЧ, есть свои задачи. Наша задача — в каждом матче выкладываться на сто процентов чтобы добиться значимого результата».

Накануне выяснилось, что соперниками «Зенита» по группе G в Лиге чемпионов будут «Бенфика», с «Лион» и «Лейпциг».