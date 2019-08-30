Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что для создания команды, которая будет двигаться вперед, необходимо два года.

«Как я говорил, еще когда пришел, нужно два года или четыре трансферных окна, чтобы создать команду, которая будет двигаться вперед, которую мы хотели бы видеть», — рассказал он на предматчевой пресс-конференции.

Также Семак подвел итоги работы команды в ходе летнего трансферного окна, которое зароется в ночь на понедельник.

«Мы рады любому усилению, в этом цикле провели огромную работу по оптимизации количества игроков, которых было очень много. Следующий этап — точечное усиление позиций, которые нам нужны», — рассказал тренер.

Напомним, «Зенит» в это трансферное окно купил защитника Дугласа Сантоса, хавбеков Малкома и Алексея Сутормина и голкипера Николая Васютина