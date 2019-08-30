Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, какова ситуация с трансфером вргентинского нападающего клуба Эмилиано Ригони в другой клуб.

На предматчевой пресс-конференции Семак заявил, что на данный момент Ригони является игроком «Зенита». «Он тренируется, принимает участие в подготовке. На сегодняшний день он игрок «Зенита», конкретики какой-то нет», — заявил наставник «сине-бело-голубых» отметив, что до закрытия трансферного окна осталось совсем немного времени.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Эмилиано Ригони может перейти в итальянскую «Сампдорию». Клуб Серии А хочет арендовать аргентинского нападающего сроком на один год за 1 миллион евро с обязательством последующего выкупа за 9 миллионов. Сам Ригони ранее подчеркивал, что хотел бы остаться в «Зените».