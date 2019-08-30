Российские биатлонисты Дмитрий Малышко и Екатерина Юрлова-Перхт, а также лыжник Глеб Ретивых в эти выходные примут участие в фестивале Мартена Фуркада.

Соревнования пройдут с 31 августа по 1 сентября.

Среди известных биатлонисток в списке участников значатся Доротея Вирер и Лиза Витоцци, также в гонках примут участие Кайса Мякяряйнен, Моника Хойнич, Жюстин Бреза и Паулина Фиалкова. В списке мужской гонки помимо Фуркада значатся Йоханнес Бё, Кентен Фийон-Майе, Симон Дестье, Лукас Хофер и Бенедикт Долль.

Конкуренцию Глебу Ретивых составят Петтер Нортуг, Федерико Пеллегрино, Лука Шанава, Батис Гро, Ришар Жув, Рено Жей, Йовиан Хедигер. В женской гонке выступят Криста Пармакоски, Грета Лоран, Лорьен ван дер Граф, Надин Фэндрих.