Российская фигуристка-одиночница Александра Трусова выразила свои соболезнования в связи с кончиной матери хореографа Даниила Глейхенгауза Людмилы Шалашовой, которая также работала в группе Этери Тутберидзе.

В своем «Инстаграме» она выложила совместное фото с Людмилой Шалашовой и вспомнила, какой она была.

«Она всегда улыбалась… у Неё было много интересных историй про балет… Она вкладывала свою душу в каждое наше движение… Людмила Борисовна всегда останется в наших сердцах…», — написала Трусова под фотографией.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sasha Trusova (@avtrusova) 29 Авг 2019 в 10:55 PDT

Напомним, Людмиле Шалашовой был 71 год, в молодости она работала балериной в Большом театре. В группу Этери Тутберидзе в школе «Самбо-70» она пришла след за сыном и работала над хореографической подготовкой спортсменов.