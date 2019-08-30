Российский боец UFC, чемпион промоушена в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о том, продолжилась ли их вражда с ирландцем Конором Макгрегором после боя на турнире UFC 229 в октябре 2018 года.

«В октябре эта история не закончилась. Недостаточно просто побить кого-то. И я говорил не только о Коноре, мы должны побить всю его команду», — резко высказался Нурмагомедов, чьи слова цитирует ESPN. Хабиб также добавил, что сказал своей команде: «Мы выходим на войну, а не на бой».

По мнению Нурмагомедова, их вражда не завершится никогда. «Если мы где-то встретимся с Макгрегором, то подерёмся, сто процентов. И неважно, отправится ли из нас кто-то после этого в тюрьму», — заключил Хабиб Нурмагомедов, добавив, что его команда отправится в полицию, а люди Макгрегора в больницу.

Напомним, бой Макгрегора и Нурмагомедова завершился массовой дракой, после которой оба бойца были дисквалифицированы на долгий срок.