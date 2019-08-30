Главный матч восьмого тура — «Спартак» — «Зенит» зрители увидят самым последним. Зато до него можно будет получить ответы на многие вопросы: Соболев или Шомуродов? «Нефтяник» или «Газовик»? Рахимов или Алиев? Пчелы или быки? Nevasport в традиционном превью тура прогнозирует, продолжится ли пятивластие в турнирной таблице РПЛ.

«Крылья Советов» — «Динамо»: стены и Соболев Самаре в помощь

Программу восьмого тура РПЛ открывает пятничная игра в Самаре. Команды подходят к встрече в разном настроении — динамовцы одержали долгожданную победу: на выезде был повержен Тамбов (0:2), самарцы дома уступили «Спартаку», пропустив обидный гол в компенсированное время.

Рано делать глобальные выводы, но создаётся впечатление, что «Динамо» потихоньку оживает. Команде для обретения уверенности в своих силах необходимо провести серию победных игр. Поэтому предстоящий перерыв на матчи сборных для них совсем некстати.

Для команды Миодрага Божовича поражение от «Спартака» стало третьим подряд в родных стенах. Все так хорошо начиналось — в первом туре был бит ЦСКА — но на этом и закончилось. Пора реабилитироваться перед своей публикой. В полном порядке лучший игрок чемпионата по системе гол + пас (6 + 2) Александр Соболев, в минувшем туре записавший на свой очередной мяч. Но один футболист не может тащить всю команду. Или может? Увидим уже сегодня.

«Уфа» — «Оренбург»: схватка любителей искусственных полей

Команда Вадима Евсеева — творец главной сенсации прошлого тура: в столице Башкортостана был повержен действующий чемпион. Безусловно, «Зенит» имел территориальное преимущество и достаточно моментов для взятия ворот, но свои возможности не реализовал, наткнувшись в концовке на контратаку уфимцев. Не стоит сбрасывать со счетов фактор непростого поля в Уфе — всем без исключения гостевым командам требуются время для адаптации к искусственному газону. Всем, кроме как раз «Оренбурга» — у того на «Газовике» тоже растет искусственная трава. Кто выйдет победителем из этой битвы равных, покажет прямая трансляция матча «Уфа» — «Оренбург» >>

«Рубин» — «Сочи»: клубы Бердыева

В этом противостоянии решается судьба главного тренера «Сочи». Амбициозные руководители новичка РПЛ явно не ждали такого блеклого старта от Александра Точилина и уж точно не за этим приобрели половину «Зенита». На шатающееся под Точилиным кресло многие прочат Курбана Бердыева.

«Рубин», который в первых турах получил хвалебные отзывы, немного притормозил. Команда Шаронова пока не обрела баланс и чередует победы с поражениями, действуя отрезками и не производя целостного впечатления. Получится ли на этот раз, узнаем из онлайн-трансляции матча «Рубин» — «Сочи» >>

«Локомотив» — «Ростов»: дебют Жоау Мариу или Джорджевич в старте?

Две команды из пятерки лидеров, придающей перцу РПЛ. «Локомотив» в прошлом туре сыграл вничью в Краснодаре (1:1). Железнодорожникам пришлось перестраивать схему из-за потерь Алексея Миранчука и Владислава Игнатьева, ввиду чего большую часть матча красно-зеленые отбивались, уповая на редкие контратаки. В родных стенах ситуация обязывает играть первым номером, поэтому, вполне возможно, пару Смолову в нападении составит новичок Лука Джорджевич. Также вернулся из лазарета португальский джокер Лопес Эдер, чьё появление в обойме добавит вариативности в атаке. На этой неделе «Локо» совершил громкий трансфер: полузащитник сборной Португалии Жоау Мариу перебрался в Черкизово из миланского «Интера». Приезд такого мастера только украсит наш чемпионат, главное, чтобы адаптация чемпиона Европы-2016 не затянулась. Возможно, дебют звездного новичка состоится уже в эту субботу?

«Ростов» уверенно провёл стартовый отрезок чемпионата и по праву находится в группе лидеров. В прошлом туре ростовчане одержали домашнюю победу над «Рубином» (2:1). Очередной гол на свой счёт записал нападающий Эльдор Шомуродов, который занимает вторую после Соболева строчку в гонке бомбардиров. Получится ли у Шомуродова обогнать Соболева — увидим в трансляции восьмого тура РПЛ >>

«Ахмат» — «Тамбов»: бай-бай, Седрик

В этом туре решается судьба ещё одного тренера — карьера Рашида Рахимова в Грозном висит на волоске. Все активнее ходят слухи о возможном преемнике тренера грозненцев. Фигурирует имя Магомеда Алиева, несмотря на вылет из Лиги хорошо зарекомендовавшего себя в «Анжи». Пока не оправдывает надежд и экс-полузащитник сборной России Денис Глушаков.

«Тамбов» в минувшем туре уступил на своём поле более классному «Динамо». Но в очередной раз волки произвели приятное впечатление своим напором и смелостью. Легких игр с «Тамбовом» не было ни у кого в этом чемпионате. На этой неделе тамбовчане понесли потерю — команду покинул 25 летний защитник из Кот д’ивуара Седрик Гогуа, который перешёл в ЦСКА. Сумеет ли Александр Григорян оперативно среагировать на потерю и найти внутренние резервы?

«Урал» — «Краснодар»: раненые быки на Медной горе

Уральцы после уверенной победы дома над «Сочи» (3:1) принимают одного из лидеров чемпионата. Команда Парфенова держит удар — после серии неудач шмели снова в полном порядке. Дома они традиционно сильны: команда играет в агрессивный футбол с большим количеством навесов и дальних ударов. Хорошую форму набрал Андрей Панюков, забивший в чемпионате три гола. Держит высокий уровень румынский легионер Эрик Бикфалви. Не сказал последнего слова и ветеран Павел Погребняк, действующий очень полезно. За «Урал» в этом туре фактор своего поля и отсутствие значимых потерь.

Быкам не удалось вписать свое имя в историю и попасть в групповой этап Лиги чемпионов, хотя после победы над «Порту» казалось, что «Краснодару» ничто не должно помешать добиться заветной цели. После первого матча в Греции потерял место в составе голкипер Матвей Сафонов, допустивший обидный ляп. Его место занял Станислав Крицюк, получивший шанс после долгого перерыва.

Быки понесли серьезные потери — к уже травмированным Ари, Классону и Кабелле добавился Шапи-Сулейманов. Удастся ли Мураду Мусаеву перестроиться в непростых обстоятельствах, покажет трансляция матча «Урал» — «Краснодар» >>

«Арсенал» — ЦСКА: вслед за лидерами

Обе команды имеют по 13 очков после семи туров и отстают всего на балл от лидирующей пятерки. ЦСКА в минувшем туре разгромил «Ахмат» дома, благодаря голам Фернандеса, Влашича и Чалова. (3:0). «Арсенал» на своём поле был сильнее «Оренбурга» (2:1) — на гол Деспотовича туляки ответили точными выстрелами Ломовицкого и Луценко. Несмотря на победу и достаточно ровное выступление во внутреннем первенстве, оружейники испытывают определённые проблемы в позиционных атаках и создают немного моментов. Посему и ищут активно усиления.

Армейцы пополнили состав защитником «Тамбова» Седриком Гогуа. Вряд ли этот трансфер можно оценивать как усиление здесь и сейчас, скорее, как углубление обоймы и подстраховки кого-то из защитников. Основной центральный защитник армейцев Виктор Васин постоянно травмируется. В этой игре ЦСКА не сможет рассчитывать на Кирилла Набабкина, выбывшего из-за повреждения на несколько недель. Учитывая философию двух тренеров, можно предположить, что встреча будет носить закрытый характер и вряд ли порадует голами.

«Спартак» — «Зенит»: матч тура

Без пренебрежения к другим командам — матч тура. Встреча лидеров и непримиримых соперников. Для «Зенита» — хорошая разминка перед стартом в Лиге чемпионов, для «Спартака» — возможность реабилитироваться после провала в Лиге Европы.

Новый прессинг на Дзюбу со стороны красно-белых и отсутствие в тренерской карьере Семака победы над «Спартаком» точно заведут «Зенит». Наставник петербуржцев вернется на бровку после дисквалификации, и хочется верить, что снова не попасть на нее поможет VAR, который будет работать на матче. Если в Семака все верят, то Кононов похвастаться этим не может. В решительные моменты «Спартаку» не хватает лидера для организации командных действий в обороне. Единственный, кто не заслуживает в свой адрес критики, так это вратарь Александр Максименко. Сдержит ли он натиск Дзюбы и Азмуна, покажет прямая трансляция матча «Спартак» — «Зенит» >>

Автор: Леонид Степанов