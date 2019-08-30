Соперником в первом бою тяжеловесов для Александра Усика станет представитель Нидерландов Тайрон Спонг, который в субботу в Мексике сразится с Джейсоном Минду в рейтинговом поединке.

Известно, что украинец дебютирует в тяжелом весе 12 октября в Чикаго.

Первым претендентом на бой с Усиком был Карлос Такам, бой должен был состояться в мае 2019 года, но украинский спортсмен получил травму руки, из-за чего дебютный поединок в тяжёлом весе был перенесён. Мурат Гассиев также дебютирует в тяжёлом весе. Россиянин должен был подраться с Джоуи Давейко, но тот отказался от боя из-за травмы, поэтому в андеркарде боя с Усиком Гассиев будет драться с Дмитрием Биволом.