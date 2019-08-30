Российская фигуристка Анастасия Тараканова покажет короткую программу на этапе юниорского Гран-при в американском Лэйк-Плэсиде. Она станет единственной одиночницей от сборной России на этих соревнованиях, поскольку Ксению Синицыну не пустили в США из-за проблем с документами.

Тараканова стартует во второй разминке. Главная претендентка на победу — американка Алиса Лю — в последней. Этап начнется в 20:30 мск.

Ранее Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов стали первыми в короткой программе на этом этапе серии Гран-при. Они исполнили программу безошибочно и набрали 68,21 балла, обогнав ближайших преследователей почти на 10 пунктов. Вторыми стали Ксения Ахантьева и Валерий Колесов, за показ короткой программы они набрали 58,66 балла. На третьем месте также расположилась пара из России. Набрав 55,68 балла, Роман Плешков и Алина Пепелева заняли промежуточное третье место.