Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси накануне матча со «Спартаком» тренируется в общей группе, где нет Малкома.

Напомним, из-за травмы икроножной мышцы в игре против «Динамо» Дриусси пропустил два предыдущих матча.

Ранее на предматчевой пресс-конференции главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что решение об участии в матче Дриусси будет принято после тренировки с командой. «Шанс есть, сегодня мы посмотрим, он проведет занятие в общей группе, будем решать по его состоянию», — заявил наставник сине-бело-голубых.

Напомним, матч 8-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» пройдет 1 сентября, в воскресенье.