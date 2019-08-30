Бывший футболист московского «Спартака» и телеэксперт Евгений Ловчев поделился мнением насчет игры московского «Спартака» в ответном матче квалификации Лиги Европы против «Браги».

В интервью изданию «Советский спорт» Ловчев назвал игру «Спартака» бездарной, отметив, что у команды нет сыгранности и рисунка игры. «Во все времена «Спартак» славился единением с болельщиками. Я увидел полное безразличие футболистов к своим болельщикам. Их освистывали, а они даже не старались переломить матч», — заявил эксперт, отметив, что центральной опорной зоны в команде не существует.

Ловчев заявил, что «Спартак» не показал болельщикам, что играет за них и для них, по мнению эксперта, забитый «красно-белыми» гол впечатления не изменил.

Напомним, «Спартак» второй раз проиграл «Браге», уступив со счетом 1:2, и вылетел из Лиги Европы.