Российская фигуристка Ксения Синицына выступит вместо Анны Тарусиной на этапе юниорской серии Гран-при в Челябинске.

О замене фигуристок появилась информация на официальном сайте Международной федерации конькобежцев. Вместе с Ксенией Синицыной на этапе Гран-при в Челябинске в соревнованиях девушек также выступят Камила Валиева и Виктория Васильева.

Также произошли перестановки в сборной России на третий этап юниорской серии Гран-при в Риге. Изменения коснулись танцевальных пар: вместо Ангелины Лазаревой и Максима Прокофьева на лед выйдут Елизавета Худайбердиева и Андрей Филатов.

Соревнования в Риге пройдут с 4 по 7 сентября.

Напомним, Ксения Синицына не смогла принять участие на втором этапе ЮГП в Лейк-Плэсиде, поскольку не вылетела в США из-за проблем с документами. Анастасия Тараканова рассказала, что Синицыну не пустили в самолет из-за проблем с визой.