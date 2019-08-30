Американский нападающий «Лос Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс ответил на критику после неудачного дебюта на клуб.
В своем «Инстаграме» Леброн выложил несколько видеороликов в «сторис», на которых показаны фрагменты его тренировок. Некоторые видео баскетболист подписал хэштегом #ВыдохшийсяКороль. Так 34-летнего форварда сейчас называют критики.
«Ежедневно точим клинки к предстоящим битвам», — написал Джеймс.
LeBron in the lab sharpening his tool kit 💪(via @KingJames) pic.twitter.com/YajY0puIuB
— SportsCenter (@SportsCenter) August 28, 2019
Напомним, Леброн Джеймс четыре раза становился обладателем титула MVP сезона в НБА, дважды он выигрывал НБА в составе «Майами Хит» и еще один раз с «Кливленд Кавальерс».
Также Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом и обладателем бронзовой медали чемпионата мира.