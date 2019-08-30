Немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель показал лучший результат на первой свободной практике на Гран-при Бельгии.

Заезды прошли на автодроме «Спа-Франкоршам». Феттель проехал на своем болиде 20 кругов, время лучшего из которых — 1:44.574. Второй результат у его напарника по «Феррари» Шарля Леклера: французский пилот прошел всего 18 кругов, один из которых он проехал на 0,214 хуже, чем Феттель. В тройку также вошел голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булла».

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят проиграл Себастьяну Феттелю 3,062 секунды и расположился на 17-м месте в итоговом зачете, преодолев дистанцию в 20 кругов. Его новый партнер по команде Пьер Гасли проехал на шесть кругов больше, однако стал лишь 18-ым и проиграл Квяту 0,3 секунды.

Вторая свободная практика также состоится сегодня, 30 августа, начало запланировано на 16:00 по московскому времени..